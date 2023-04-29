اليوم.. نظر محاكمة 4 متهمين بخلية الزيتون

تنظر اليوم الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة محاكمة 4 متهمين بـ الانضمام لخلية إرهابية في القضية التي تحمل رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بـ خلية الزيتون الأولى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

ويواجه المتهمون في هذه القضية عدة تهم، منها؛ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.