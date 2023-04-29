السبت 29 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. نظر محاكمة 4 متهمين بخلية الزيتون

محكمة
محكمة

تنظر اليوم الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة محاكمة 4 متهمين بـ الانضمام لخلية إرهابية في القضية التي تحمل رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بـ خلية الزيتون الأولى.

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

ويواجه المتهمون في هذه القضية عدة تهم، منها؛ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الدائرة الأولي إرهاب مجمع محاكم بدر خلية الزيتون الاولي

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عايرته بعجزه الجنسى فذبحها.. شاب يقتل عروسه بعد ساعات من الزفاف

وزير الرى: مشروعات حماية الشواطئ تُحافظ على الثروة العقارية بالإسكندرية

إيرادات أفلام عيد الفطر.. "يوم 13" يتفوق على "هارلى" لليوم الثانى

تفاصيل ذبح أم نجلها وطهى جزء من جسده بالشرقية

جامعة القاهرة ضمن الفئة الأعلى فى تصنيف "سيماجو" العالمى للمؤسسات البحثية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

خالد حريب

ملحمة مصرية فى معبر أرقين الحدودى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

ماجد حبته

قاهر الإرهاب زار القاهرة

صفاء النجار

مشاهدات حزينة.. التطوير والوعى العام «1-4»

سارة شريف

رجل الهدوء

أحمد عاطف

ثمن الاستقرار فى سيناء

ماجد حبته

كيف عرف المصريون البوذية قبل الميلاد؟

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية

قوات الاحتلال تستهدف طاقم تليفزيون فلسطين

زيادة أسعار الألبان ومنتجاتها فى إسرائيل بنسبة 16%