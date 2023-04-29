السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السجن لأعضاء خلية جهادية خططت لاستهداف مصالح روسية فى إسبانيا

القضاء الإسباني
القضاء الإسباني

حكم القضاء الإسباني، على زعيم خلية جهادية نشطت في برشلونة بالسجن عشر سنوات، وسجن ثلاثة آخرين من أعضائها ثماني سنوات بتهمة التخطيط لهجمات ضد أهداف روسية في المدينة.

وقالت المحكمة الوطنية في مدريد، في بيان، إنها دانت "أربعة أعضاء في خلية إرهابية جهادية مقرها برشلونة حددوا أهدافًا روسية لتنفيذ هجمات ضدها في عاصمة كاتالونيا" في شمال شرق إسبانيا.

وأضافت المحكمة المسؤولة خصوصًا عن قضايا الإرهاب أنها برأت شخصين آخرين.

وجاء في البيان، أن زعيم الخلية: "بدأ في تحديد الأهداف المحتملة، ولا سيما المصالح الروسية في عاصمة كاتالونيا"، وأنه كان في "انتظار الحصول على مواد حربية"، موضحة أنه تلقى تدريبًا على "استخدام متفجرات وسكاكين وشن هجمات كبيرة باستخدام سيارات مفخخة".

ووفق القضاة، كانت هذه الخلية على تواصل مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" "عبر نظام معقد باستخدام سلسلة من التطبيقات المختلفة.. صادق عليها القسم التكنولوجي" للتنظيم المتطرف.

وقالت المحكمة إن الخلية التقطت أيضًا "صورًا لأماكن رمزية في برشلونة".

القضاء الاسباني برشلونة سنوات خلية جهادية اسبانيا

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