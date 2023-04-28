حفل الفنان محمد منير فى العريش الجمعة 28/أبريل/2023 - 10:00 م 4/28/2023 10:00:52 PM جانب من الحفل تصوير - هادي كرم شارك طباعة حفل العريش حفل العريش حفل العريش حفل العريش حفل العريش حفل العريش حفل العريش حفل العريش حفل العريش حفل العريش حفل العريش حفل العريش حفل العريش 342922964_940511803956997_7111710268282183009_n 343289459_3392278150987247_1377271448370593016_n 343271179_150450721327874_572773381182549960_n 343290472_197235189830160_3099346950203165628_n (1) 343311477_221997690470987_2525491016085074990_n 343029607_1596159820881790_6130630399628613291_n 343584875_779234580576756_9009879128490286330_n 343265906_2014126012115152_3399706114014748158_n 343261270_1027427941976637_4912597229399962331_n 343559612_2208989432824827_5028848503458448696_n 343277827_635403944589271_979942718151148417_n 343111456_238088322135629_6369717785132652819_n 342875401_1572127816612454_972707119127278747_n 343284251_136288262752191_2348366335668946929_n 342857261_747905833539078_6367935469995211285_n 342528471_726844585841474_7517282693041257199_n 342965926_611756967545492_423526035893939363_n 342855982_165088923172688_8849778864797449798_n 342955117_942853866747344_6216374461444485937_n 343259982_780034030305003_5931443918491743426_n 342889679_724525812796973_6963218074347997396_n 342871429_216558637770795_7313115958844501093_n 340120952_1418103088986063_2397343461334895573_n 342931779_197040353189936_7755930274073090228_n 342893511_212836808121340_7047756073026386623_n 343601060_1729605144125949_1059738882338937467_n 343290472_197235189830160_3099346950203165628_n شارك طباعة