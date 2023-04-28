الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

جانب من الحفل
جانب من الحفل

حفل العريش

حفل العريش
حفل العريش
حفل العريش
حفل العريش
حفل العريش
حفل العريش
حفل العريش
حفل العريش
حفل العريش
حفل العريش
حفل العريش
حفل العريش
حفل العريش
حفل العريش
حفل العريش
حفل العريش
حفل العريش
حفل العريش
حفل العريش
حفل العريش
حفل العريش
حفل العريش
حفل العريش
حفل العريش
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