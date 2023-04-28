إصابة 4 سيدات إثر تصادم سيارتين جنوب محور سمالوط بالمنيا

أصيبت 4 سيدات، إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ونصف نقل جنوب محور سمالوط شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلهن لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونصف نقل، جنوب محور سمالوط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكي رقم "2954 ن ا ف" ونصف نقل رقم "9234 د و ع"، بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 سيدات جميعهن من مركز سمالوط وهن: "لوسينا مجدي، 19 عاما، شقيقتها مريم، 24 عاما، عفاف ثابت، 55 عاما، شقيقتها هناء، 50 عاما"، وتم نقلهن إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين جروح وسحجات وكدمات، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.