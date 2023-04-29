مواليد شارع الزملكاوية .. هنا عاش نور الشريف طفولته وبدأ مشواره الفنى

"المصير.. سواق الأتوبيس.. ناجي العلي.. حدوتة مصرية"، أفلام سينمائية لعب بطولتها الفنان الراحل نور الشريف، بجانب بطولته لعدة أعمال درامية ضخمة حققت نجاحًا كبيرًا خلال عرضها بالتليفزيون، مثل "لن أعيش في جلباب أبي، عائلة الحاج متولي، سعد الدالي".

وتحل اليوم ذكرى ميلاد النجم الكبير، الذي ولد في ٢٨ أبريل عام ١٩٤٦، في حي السيدة زينب بوسط القاهرة، وبدأ حياته المهنية لاعبًا في أشبال نادي الزمالك، ولكنه لم يستكمل مشواره الكروي، ليستبدله بمشوار فني حافل بالنجاحات الكبيرة .

في عمارة رقم ٢٠ بشارع محمد عنايت المتفرع من شارع بورسعيد، وعلى بعد أمتار قليلة من مستشفى الحوض المرصود ومسجد أحمد ابن طولون، ولد محمد جابر الذي اشتهر فيما بعد باسم نور الشريف.

وبمناسبة حلول ذكرى ميلاده، قمنا بجولة في هذه المنطقة العتيقة، وخاصة هذا الشارع الذي يكتظ بعدد كبير من الفنانين الذين طالما اتحفونا بأعمال فنية كبيرة، حيث يسكن علي ناصية الشارع المخرج الكبير محسن أحمد، وكان يجاور الشريف في نفس عمارة الفنان الراحل حافظ أمين، ويشتهر الشارع أيضًا بشارع الزملكاوية نسبة إلى وجود مقهى الزملكاوية به.

بالحديث مع سكان الشارع من كبار السن عن ذكرياتهم مع الفنان الراحل، قال حازم الطوبجي، أحد قاطني المنطقة: "الحقيقة أنا عارف أن الفنان الكبير كان عايش هنا منذ ميلاده قبل أن ينتقل إلى منزله في منطقة الشيخ زايد، ولكن لم أصادف أني تقابلت معه أو دار حديث بيننا، رغم أني في الستينات من العمر، لكني كنت اسمع أنه يواظب على زيارة المنطقة، خاصة وأن الأسرة كلها جذورها من السيدة زينب، وحدث تكريم له من زمن قريب في بيت السناري الموجود في السيدة أيضًا، وحضرته الفنانة بوسي وأبنتها، وبصراحة كلنا هنا فخورين بشارعنا، خاصة وأنه ملئ بالمشاهير اللي تركوا علامات مضيئة في تاريخ الفن المصري".

خالد أوزي، أحد شباب المنطقة وصاحب مقهي الزملكاوية: "طبعًا أنا سعيد جدًا أن الشارع بتاعنا ملئ بكوكبة فنية مثل الفنان نور الشريف الله يرحمه، اللي منزله مواجه للمقهى الخاص بنا، وكان عايش فيه أيضًا الفنان حافظ أمين، ومازال يعيش في نفس الشارع المخرج الكبير محسن أحمد، وطبعًا حي السيدة زينب معروف دومًا بأنه مصنع نجوم ومشاهير المجتمع بصفة عامة، والكورة والفن بصفة خاصة، ورحمة الله على الفنان نور الشريف، والذي كان يحكيلي عن نبل أخلاقه، واعتزازه دائمًا بنشأته في هذا الحي الشعبي الجميل، ومازال بعض أفراد الأسرة يعيش في السيدة زينب، حيث يملك أحد أعمام الفنان الراحل لورشة خشب شهيرة بالمنطقة، وبصراحة كنت أتمنى أن أحضر أيام هذا الفنان الجميل، خاصة وأنه كان زملكاوي ومن ناشئي الزمالك".