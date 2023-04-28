الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير صلاح حليمة: مصر تبذل جهودًا كبيرة لوقف إطلاق النار بالسودان وإيصال المساعدات

السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ونائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن هناك جهودا مبذولة من جانب دول ومنظمات إقليمية ومن جانب مصر بصفة خاصة لحل الأزمة السودانية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع على قناة "dmc"، أن الهدف من الضغط على الأطراف السودانية وقف إطلاق الناس وتوفير مناخ أفضل لما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، مثل فتح ممرات آمنة أو الإسهام في إجلاء الرعايا، والجلوس على مائدة الحوار.

ولفت إلى أن أكثر الدول تاثرًا مما يحدث في السودان هم دول الجوار مثل مصر وجنوب السودان وتشاد، منوهًا بأن هناك دورا محوريا من جانب مصر عندما تحركت في إطار ثنائي مع جنوب السودان للبحث عن حلول للأزمة. 

وأكد صلاح حليمة، أن مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية تمهيدا لإجراء حوار، ولكن لو هناك تكاتف من الدول والمنظمات الدولية والتنسيق بين الجهود سيتم الضغط بشكل كامل الأطراف السودانية المحاربة من أجل الوصول لحل.

السفير صلاح حليمة المجلس المصري للشئون الأفريقية السودان جنوب السودان

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