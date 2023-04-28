"القاهرة الإخبارية": أم درمان تحت القصف والأسر تركت المنازل خوفًا من الموت

كشف عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مدينة أم درمان السودانية تحت القصف، كما أن الأسر السودانية تنتشر في الشوارع خوفًا من الموت.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن هناك عاصفة قوية من القصف والاشتباكات في أم درمان، مشيرًا إلى أن الأسر السودانية فضلت الخروج من المنازل خوفًا من الموت تحت الأنقاض بسبب القصف.

وأضاف: "هناك أسر كثيرة بأطفالها في الشوارع رغم القصف المستمر"، مؤكدًا أنه يتم سماع أصوات القصف من عدة مناطق بأم درمان وفي محيط مبنى الإذاعة والتليفزيون أيضًا.

مراسل “القاهرة الإخبارية”: الطيور تهرب من على الأشجار بسبب القصف

وتابع: "هناك تحليق لطائرات حربية ونسمع مضادات طائرات ومدافع وأصوات أسلحة ثقيلة في المناطق المحيطة هنا، كذلك الطيور تهرب من على الأشجار بسبب القصف".

وأشار إلى أن الدخان يتصاعد الآن بكثافة في منطقة كافوري التي تضم معسكرًا كبيرًا لميليشيا الدعم السريع وتم قصفه عدة مرات، مضيفًا: "سكان منطقة كافوري يسمعون أصوات القصف على مدار اليوم أكثر من أذان الصلاة".