الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المصرية للاتصالات" تتيح مكالمات الأرضي والمحمول والرسائل النصية للسودان مجانًا

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "WE" علي صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن إتاحة مكالمات التليفون الأرضي ومكالمات ورسائل الهاتف المحمول مجانًا وبلا حدود لمدة أسبوع كامل، وذلك تحت شعار "اطمن على أهلك وحبايبك في السودان".

وأوضحت الشركة إنها ستتيح المكالمات المجانية من أي تليفون أرضي أو أي هاتف محمول، سواء مكالمات أو رسائل، إلى أي تليفون أرضي أو هاتف محمول في السودان الشقيق بداية من يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من أبريل الجاري ولمدة أسبوع كامل.

 

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