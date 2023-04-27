فأل خير لـ الأهلى قبل مواجهة الإياب ضد الرجاء المغربى

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والرجاء في تمام التاسعة مساء السبت الموافق 29 أبريل الجاري على ملعب "محمد الخامس".

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الفريق المغربي بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي على ستاد القاهرة.

وعلى الرغم من النتيجة الجيدة التي حققها المارد الأحمر في مباراة الذهاب، إلا أن مواجهة الإياب ستكون صعبة للغاية أمام أصحاب الأرض، خاصة في حال إحرازهم هدفا مبكرا في بداية اللقاء.

وتعد نتيجة مباراة الذهاب فأل خير على النادي الأهلي وجماهيره، خاصة أن الفريق الأحمر سبق وأن انتصر بنتيجة 2-0 في ذهاب ربع النهائي على ملعبه ضد صن داونز في نسخة موسم 2019-2020 ونسخة موسم 2020-2021.

ونجح الأهلي في تخطي صن داونز بعد تكرار نتيجة 2-0 ذهابًا و1-1 في الإياب، قبل أن يستكمل مشواره ويتوج باللقب على حساب الزمالك موسم 2019-2020 بعد الفوز عليه في المباراة النهائية، وعلى حساب كايزر تشيفز موسم 2020-2021 بعد الانتصار عليه 3-0 في المباراة النهائية.