تمديد استضافة معرض ومتحف السيرة النبوية بمقر إيسيسكو بالرباط 6 أشهر

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، موافقة العاهل المغربي الملك محمد السادس تمديد استضافة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر المنظمة في العاصمة المغربية الرباط، لمدة ستة أشهر أخرى، نظرا للإقبال الكبير الذي يشهده المعرض والمتحف.

وأفاد بيان "إيسيسكو"، اليوم الخميس، بأنه بهذه الموافقة ستصل استضافة مقر "إيسيسكو" المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، إلى نحو عام كامل، بداية من الافتتاح الرسمي في 17 نوفمبر 2022.

وأوضح البيان أن المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بمقر منظمة "إيسيسكو"، هو النسخة الأولى من معارض السيرة النبوية خارج السعودية، ويقع مقره الرئيس بالمدينة المنورة، ويُقام في الرباط تحت رعاية الملك محمد السادس، وبشراكة استراتيجية ثلاثية بين "إيسيسكو" ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء في المغرب.

ويشهد المعرض والمتحف، منذ فتح أبوابه أمام الجمهور العام في 28 نوفمبر 2022، إقبالا كبيرا من جميع الفئات العمرية، سواء من المواطنين المغاربة أو المقيمين وزوار المملكة المغربية، حيث وصل عدد زواره، حتى الآن، ما يقارب المليون ونصف المليون زائر، واستقبل عددا كبيرا من الشخصيات والعلماء ورواد الفكر من دول العالم الإسلامي وخارجه، وأصبح وجهة للراغبين في التعمق بمعرفة تفاصيل أكثر حول السيرة النبوية الشريفة.

ويسعى المعرض والمتحف إلى تقديم رسالة الإسلام ممثلة في العدل والسلام والرحمة والتسامح والتعايش والاعتدال، اعتمادا على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي المضيء، ويفتح أبوابه للزيارة أمام الجمهور العام بالمجان.