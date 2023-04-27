خبير يكشف لـ"الدستور" الدور المصرى فى إجلاء الرعايا والوساطة لحل الأزمة السودانية

قال الخبير في الشأن الأفريقي رامي زهدي، إن مصر جديرة والأكثر عناية بالشأن السوداني، وبالتالي هناك واجبات والتزامات إنسانية ذات صلة بالشعب السوداني لاستقبال النازحين السودانيين المتوقع زياداتهم خلال الساعات المقبلة.

وأضاف “زهدي”، في تصريحات لـ "الدستور"، أنه خلال الأربع سنوات كانت مصر تستقبل نازحين من السودان، كما أن مصر قادرة على الوجود في الأزمات والحروب لمساندة أشقائها.

وتابع الخبير في الشأن الأفريقي، أن مصر تساهم في الوقت الحالي بمساندة الدول في إجلاء رعاياها من السودان؛ حفاظا على أمن وسلامة الدبلوماسيين، مشيرًا إلى أن مصر أحد الأطراف الداعمة والمساندة للأمن والاستقرار، حيث تلعب دورا وسيطا بين الأطراف السودانية لإنهاء الأزمة.

وأوضح زهدي، أن الوساطة المصرية وحتى الدول الأخرى لن تنجح إلا بتفاهم الأطراف السودانية وولائهم إلى وطنهم هو الأهم، كما أن وضع مصر الاستراتيجي في المنطقة والسودان وكدولة محاورية في العالم والشرق الأوسط لن يكون في حل للأزمة السودانية إلا بمشاركة وواساطة مصرية.