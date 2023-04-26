مواطنة عائدة من السودان تشكر الرئيس السيسى: "الحمد لله على نعمة مصر.. والروح ردت فينا"

التقت عدسة قناة "dmc"، بعدد من المواطنين العائدين من السودان، على متن طائرة عسكرية وصلت مساء اليوم لقاعدة شرق، بعد نجاح السلطات المصرية في إجلائهم.

وكشفت إحدى المواطنات المعاناة التي عانتها خلال تواجدها في السودان في منطقة "كفوري المربع 6"، وهي منطقة خلف معسكر قوات الدعم، مؤكدة أن الأمر مرعب وكانوا يموتون من الرعب أكثر من مرة باليوم بسبب ما يحدث، وضرب الطائرات.

وأضافت، أنهم استولوا على منزلهم وأخرجوهم بدون متعلقاتهم، وهربوا بعدها لمنطقة "الحاج يوسف"، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعادتهم لمصر.

تعاون السفارة المصرية معهم

وتابعت، أن مصر بلد الأمان والحمد لله على نعمة مصر، مشيرة إلى أن السفارة المصرية بالسودان، تعاونت معهم بشكل كبير وكانوا يتواصلون معهم عبر الواتساب، وعبر الصفحات الرسمية ويردون على اتصالاتهم طوال الوقت.

وأكدت أن الروح ردت فيهم بعد وصولهم لمصر، موجهة الشكر للدولة المصرية لمساعدتهم.