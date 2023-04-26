"روحى ردت فيا".. مصرية عائدة من السودان: "سجدنا على الأرض بعد عودتنا"

قالت إحدى السيدات المصريات العائدات من السودان، إنها سجدت على الأرض بعد وصولها إلى أرض مصر، متابعة: "روحي ردت فيا".

وأضافت، خلال حديثها على قناة "dmc": "كنا بنعاني اليومين اللى فاتوا وإحنا في مطار وادي سيدنا، وكتير مننا سجد من الفرحة لما وصل أرض المطار في مصر".

وتابعت: "والله العظيم كنا بنموت ومصر حاجة تانية".

ورصدت قناة "دي إم سي"، وصول المصريين العائدين إلى أرض الوطن، والقادمين من السودان عبر قاعدة شرق، بعد نجاح السلطات المصرية في إجلائهم.