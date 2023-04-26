الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"روحى ردت فيا".. مصرية عائدة من السودان: "سجدنا على الأرض بعد عودتنا"

العائدات من السودان
العائدات من السودان

قالت إحدى السيدات المصريات العائدات من السودان، إنها سجدت على الأرض بعد وصولها إلى أرض مصر، متابعة: "روحي ردت فيا".

وأضافت، خلال حديثها على قناة "dmc": "كنا بنعاني اليومين اللى فاتوا وإحنا في مطار وادي سيدنا، وكتير مننا سجد من الفرحة لما وصل أرض المطار في مصر".

وتابعت: "والله العظيم كنا بنموت ومصر حاجة تانية".

ورصدت قناة "دي إم سي"، وصول المصريين العائدين إلى أرض الوطن، والقادمين من السودان عبر قاعدة شرق، بعد نجاح السلطات المصرية في إجلائهم.

السودان قاعدة شرق السلطات المصرية

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