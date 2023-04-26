الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوي

طالبت جهات التحقيق بأكتوبر، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص، عقب إصابتهم في حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى طريق إسكندرية الصحراوى بنطاق محافظة الجيزة، تمهيدًا لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث لكشف ملابساته.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق إسكندرية الصحراوى، يؤكد وقوع حادث تصادم ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3 أفراد، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ورفع آثار الحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.