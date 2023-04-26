محافظ الغربية يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية واستثمار أراضي أملاك الدولة

عقد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعاً لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣، إلى جانب مناقشة موقف استثمار قطع الأراضي التابعة لأملاك الدولة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة موقف مشروعات (محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، كوبري المشاه بطنطا، كوبري المشاه بالمحلة، ميكنة الديوان وتشغيل تطبيقات جديدة في إطار خطة المحافظة لرقمنة الديوان).

كما ناقش محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمى موقف تطوير مصانع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى ودفرة، إلى جانب مناقشة آليات الاستثمار والاستفادة من قطع الأراضي المملوكة للمحافظة.

واختتم المحافظ الدكتور طارق راشد رحمى الاجتماع بمناقشة نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية داخل كافة المدن، إلى جانب مناقشة نسب إنجاز الأعمال في مشروعات المحاور والطرق الرئيسية والتي تنفذها المحافظة.

وجه الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية بسرعة تنفيذ الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المحددة موجهاً بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال مشروعات الطرق والرصف باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.