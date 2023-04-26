"التعليم": 10 خبراء لمراجعة نموذج إجابة امتحانات الثانوية العامة

طالب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعضاء لجنة مراجعة الامتحانات المسحوبة من بنك الأسئلة قبل الطباعة وخبراء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، أن يكون مراجعة نموذج الإجابة المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة من خلال لجنة مختلفة عن لجنة وضع الأسئلة.

كما وجه وزير التعليم، بتدريب المعلمين على التصحيح الإلكتروني، بالإضافة إلى تدريب رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب على ورقة الإجابة.

وأشار إلى تشكيل لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني لامتحان كل مادة للتأكد من التزامه بالمعايير الموضوعة.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي، عقد اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أعضاء لجنة مراجعة الامتحانات المسحوبة من بنك الأسئلة قبل الطباعة وخبراء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي؛ لاستعراض كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وأهم التعليمات حول مواصفات الورقة الامتحانية.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، وخالد عبدالحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ورئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار.