تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية لـ أغسطس المقبل

عقدت جنايات شبين الكوم أولى جلسات محاكمة سائق متهم بقتل زوجته بأكثر من 15 طعنة وذلك بمنزل أسرتها بقرية كفر حمام، التابعة لمركز تلا بالمنوفية أمام والدها داخل منزل الأسرة بعدما فصل الكهربا ودخل المنزل إلى حجرتها وقام بقتلها أمام أعين والدها المريض.

تم تأجيل النظر في القضية إلى أغسطس المقبل، وحضر دفاع المجنى عليها وكما حضر من أسرتها شقيقيها وقررت المحكمة التأجيل وتحديد الموعد مع نهاية اليوم تنفيذا لطلبات هيئة الدفاع حتى يتثنى لدفاع أخذ حقوقه في الدفاع عن موكله.

وطلب محامي المتهم السائق المتهم بقتل زوجته عدة طلبات من هيئة المحكمة أبرزها جمع التقارير الطبية الخاصة بحالة الوفاة وإصابة المتهم ومناقشة الطبيب الشرعي والشهود حول الواقعة، وطلب التأجيل من هيئة المحكمة لتنفيذ طلبات الدفاع.

ترجع أحداث وتفاصيل الواقعه إلى تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع ربة منزل تدعي"ع.م" وإصابة زوجها في حالة خطيرة ومقل الجثة والمصاب إلي المستشفي وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

من جانبه أكد شقيق المجني عليها أنهم احتكموا للقانون في إعادة حق شقيقته التي كانت ونعم الزوجة والأخت الحافظة لبيتها وأنها احتملت ما لا تحتمله الجبال وكان جزاءها أن تموت بهذه الطريقة، وكان زوجها دائم التعذيب لها لإدمانه المواد المخدرة ما كان يجعله دائم يقوم لشجار معها.