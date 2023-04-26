نيوكاسل يستعد لتقديم عرض لضم بروزوفيتش

تستعد إدارة نادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي للتقدم بعرض لإدارة إنتر الإيطالي من أجل الحصول على خدمات الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بروزوفيتش يلعب ضمن صفوف فريق إنتر الإيطالي منذ انضمامه من فريق ديناموز زغرب الكرواتي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2015.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة صن الانجليزية، فإن إدارة نيوكاسل تجهز عرضًا لتقديمه لنظيرتها في إنتر للحصول على خدمات بروزوفيتش مقابل 31 مليون جنيه استرليني.

وينتهي عقد بروزوفيتش مع إنتر في 30 يونيو 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل يسعى لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل الاستعداد للمشاركة في البطولات الأوروبية، ويعد بروزوفيتش التوظيف المثالي بالنسبة له لتدعيم وسط ملعبه.

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، وفي حالة استمراره بهذا المركز أو هبوطه للمركز الرابع سيضمن المشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.

ولعب بروزوفيتش 28 مباراة بقميص إنتر خلال الموسم الجاري، وسجل هدفين وصنع آخر لزملائه في مختلف المسابقات.

ومن المنتظر أن يدخل نيوكاسل في منافسة قوية على ضم بروزوفيتش مع فريقي برشلونة وليفربول، وكلاهما يتابع اللاعب منذ مشاركته مع منتخب بلاده بكأس العالم.

وبدأ بروزوفيتش مسيرته ضمن صفوف فريق دراجوفولاتش الكرواتي، وتدرج في مراحله العمرية قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2010، ثم انتقل في الصيف التالي لفريق لوكوموتيفا الكرواتي، قبل أن ينتقل لفريق ديناموز زغرب في صيف عام 2012، وفي شتاء 2015 انتقل لنادي إنتر على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف قبل أن يتمم انتقاله بشكل نهائي في صيف 2016.

ولعب بروزوفيتش 318 مباراة بقميص إنتر منذ انضمامه للفريق، وسجل 30 هدفًا وصنع 38 لزملائه.

وفي مجمل مسيرته، شارك بروزوفيتش في 469 مباراة حتى الآن، وسجل 49 هدفًا وصنع 56.

وانضم مارسيلو بروزوفيتش لصفوف المنتخب الكرواتي للمرة الأولى في 6 يونيو 2014، وشارك منذ ذلك الحين في 85 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع مثلها، كما شارك في إنجاز كرواتيا التاريخي بالحصول على الميدالية الفضية لبطولة كأس العالم 2018، والبرونزية في مونديال 2022.