الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نيوكاسل يستعد لتقديم عرض لضم بروزوفيتش

مارسيلو بروزوفيتش
مارسيلو بروزوفيتش

تستعد إدارة نادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي للتقدم بعرض لإدارة إنتر الإيطالي من أجل الحصول على خدمات الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بروزوفيتش يلعب ضمن صفوف فريق إنتر الإيطالي منذ انضمامه من فريق ديناموز زغرب الكرواتي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2015.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة صن الانجليزية، فإن إدارة نيوكاسل تجهز عرضًا لتقديمه لنظيرتها في إنتر للحصول على خدمات بروزوفيتش مقابل 31 مليون جنيه استرليني.

وينتهي عقد بروزوفيتش مع إنتر في 30 يونيو 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل يسعى لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل الاستعداد للمشاركة في البطولات الأوروبية، ويعد بروزوفيتش التوظيف المثالي بالنسبة له لتدعيم وسط ملعبه.

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، وفي حالة استمراره بهذا المركز أو هبوطه للمركز الرابع سيضمن المشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.

ولعب بروزوفيتش 28 مباراة بقميص إنتر خلال الموسم الجاري، وسجل هدفين وصنع آخر لزملائه في مختلف المسابقات.

ومن المنتظر أن يدخل نيوكاسل في منافسة قوية على ضم بروزوفيتش مع فريقي برشلونة وليفربول، وكلاهما يتابع اللاعب منذ مشاركته مع منتخب بلاده بكأس العالم.

وبدأ بروزوفيتش مسيرته ضمن صفوف فريق دراجوفولاتش الكرواتي، وتدرج في مراحله العمرية قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2010، ثم انتقل في الصيف التالي لفريق لوكوموتيفا الكرواتي، قبل أن ينتقل لفريق ديناموز زغرب في صيف عام 2012، وفي شتاء 2015 انتقل لنادي إنتر على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف قبل أن يتمم انتقاله بشكل نهائي في صيف 2016.

ولعب بروزوفيتش 318 مباراة بقميص إنتر منذ انضمامه للفريق، وسجل 30 هدفًا وصنع 38 لزملائه.

وفي مجمل مسيرته، شارك بروزوفيتش في 469 مباراة حتى الآن، وسجل 49 هدفًا وصنع 56.

وانضم مارسيلو بروزوفيتش لصفوف المنتخب الكرواتي للمرة الأولى في 6 يونيو 2014، وشارك منذ ذلك الحين في 85 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع مثلها، كما شارك في إنجاز كرواتيا التاريخي بالحصول على الميدالية الفضية لبطولة كأس العالم 2018، والبرونزية في مونديال 2022.

نيوكاسل يونايتد إنتر مارسيلو بروزوفيتش بروزوفيتش الانتقالات الصيفية المقبلة دوري ابطال اوروبا

الأكثر قراءة

مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة خلال ساعات

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

حبس المتهم بضرب والدته بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيق

أشرف عطية: تخصيص 4 قطارات "أسوان ـ القاهرة" للقادمين من السودان

وصول مجموعة جديدة من المصريين القادمين من السودان بعد نجاح إجلائهم

بريطانيا توقف استحواذ "مايكروسوفت" على أكتيفيجن بليزرد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السودان على حافة الهاوية

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى الإسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو بسبب إضعاف جهاز القضاء

سوريا تنتقد صمت مجلس الأمن أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى