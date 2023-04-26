الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 فى انقلاب "موتوسيكل" بالشرقية

جريدة الدستور

أصيب 3 شباب بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل في طريق أنشاص - مشتول السوق بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزي بوصول 3 شباب مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية حدوث الإصابات إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل في طريق أنشاص - مشتول السوق بمركز مشتول السوق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مشتول السوق محافظة الشرقية انقلاب موتوسيكل طريق أنشاص الاصابات

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