إصابة 3 فى انقلاب "موتوسيكل" بالشرقية

أصيب 3 شباب بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل في طريق أنشاص - مشتول السوق بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزي بوصول 3 شباب مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.



وتبين من التحريات الأولية حدوث الإصابات إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل في طريق أنشاص - مشتول السوق بمركز مشتول السوق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.