تاريخ عقيدة مصر الراسخة لحماية أبنائها فى الخارج (إنفوجراف)

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية إنفوجرافًا تفصيليًا عن تاريخ عقيدة مصر الراسخة لحماية أبنائها في الخارج.

وجاء الإنفوجراف كالتالي:-

فبراير 2023.. أعادت مصر 6 من مواطنيها كانوا محتجزين في ليبيا.

فبراير 2022.. مصر كانت من أوائل الدول التي شكلت غرف لمتابعة رعاياها في أوكرانيا وتسيير رحلات لإعادتهم.

أغسطس 2021.. أرسلت مصر طائرة عسكرية لنقل جاليتها بأفغانستان عقب أحداث سيطرة طالبان على الحكم.

عام 2020.. أطلقت خطًا ساخنًا للتواصل مع الجالية المصرية في الصين خلال جائحة كورونا، وسيرت 22 رحلة استثنائية لنقل العالقين بالخارج إلى الوطن.

عام 2015.. دُشن جسر جوي بين مصر وتونس لإجلاء عشرات الرعايا المصريين من ليبيا.

شُكلت لجنة الأزمات الوطنية لمتابعة أوضاع المصريين باليمن حتى أمكن تأمين عودتهم إلى أرض الوطن.