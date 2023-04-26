الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

يطرح البنك المركزي، غدًا الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 39.5 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 16 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 23.5 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

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