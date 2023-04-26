مغامرة «يوم 13» لـ أحمد داود تتخطى 11 مليون جنيه فى عيد الفطر 2023

واصل فيلم «يوم 13» بطولة النجم أحمد داود وعدد كبير من الفنانين في تحقيق الإيرادات الجيدة بشباك التذاكر المصري لليوم الخامس على التوالي في موسم عيد الفطر 2023 في مغامرة جديدة عبر أول فيلم عربي طويل ثلاثي الأبعاد.

إيرادات فيلم يوم 13

وحقق فيلم يوم 13 إيرادات مميزة للغاية خلال 5 أيام منذ إطلاقه للمشاركة في موسم عيد الفطر في مغامرة كبيرة من صناعه، حيث وصلت الإيرادات إلى 11 مليون جنيه و96 ألفا وهي إيرادات مميزة للغاية.

يشارك في بطولة العمل مع أحمد داود كل من: دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.

وتدور قصة الفيلم حول شخصية عزالدين الذي يعود من الخارج بعد غياب سنوات ليبحث عن قصر عائلته، ولكن يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر وتطارده الأشباح.

الفيلم الجديد جاء لينافس مجموعة كبيرة من الأعمال المعروضة بدور العرض ومنها فيلم “هارلي” للنجم محمد رمضان وفيلم “ابن الحاج أحمد” للفنان شيكو وعدد من النجوم وفيلم “ساعة إجابة" وفيلم “بعد الشر” لعلي ربيع وفيلم ”رمسيس باريس" لهيفاء وهبي وعدد من نجوم الكوميديا.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "يوم 13" أطلقت العمل الجديد في دور العرض ليلة عيد الفطر للمشاركة في موسم أفلام عيد الفطر كأول فيلم روائي طويل ثلاثي الأبعاد والفيلم الجديد يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم وتدور الأحداث حول "عز الدين" الذي يقدم دوره الفنان أحمد داود، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.