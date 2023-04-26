المطران عطا الله حنا: "حصار مدينة أريحا والإجراءات الاحتلالية سياسة عقاب جماعي"

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إن الإغلاق المستمر لمدينة أريحا إنما هي سياسة عقاب جماعي تدل على همجية ووحشية هذا الاحتلال، والإجراءات ذاتها نلحظها على مداخل عدد من المدن الفلسطينية الأخرى حيث الحواجز العسكرية والتي تقف بالمرصاد للمواطنين مانعة إياهم من التنقل من مكان إلى مكان.

وأضاف المطران عطا الله رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، خلال كلمته في القدس اليوم، أن أريحا هي منفس للمقدسيين ولغيرهم من المواطنين الذين يذهبون إليها للراحة والاستجمام والتجول في أسواقها وتناول الطعام في مطاعمها كما أهلنا في الداخل يأتون إليها ويبيتون في فنادقها ويعملون على إنعاش اقتصادها.

وتابع المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أما الحجاج والزوار الآتين من مختلف أرجاء العالم فهم يزورون الكنائس والأماكن المقدسة في أريحا وبسبب هذه الإغلاقات فهم محرومون من ممارسة هذا الحق الطبيعي وقد وصلوا إلى بلادنا من أجل الصلاة وزيارة الأماكن المقدسة.

وأشار المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس إلى أنها جريمة مروعة بكل ما تعنيه الكلمة من معاني، مضيفًا: ارفعوا ايديكم عن أريحا أقدم مدينة مأهولة في التاريخ وارفعوا أيديكم عن مدننا وبلداتنا الفلسطينية والتي تحاصر وبشكل همجي فيحق للفلسطيني أن ينتقل بحرية في وطنه من مكان إلى مكان".