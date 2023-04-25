أنشيلوتي بعد الخسارة من جيرونا: نشعر بالألم وعلينا العودة في أسرع وقت

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن حزنه الشديد بعد الخسارة من جيرونا بنتيجة 4-2 مساء اليوم في إطار لقاءات الجولة الـ 31 من الليجا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات ما بعد اللقاء: “نحن نشعر بالألم من هذه الهزيمة نحن متألمون جداً، علينا العودة بأسرع وقت”.

وأضاف: “نحن نعتذر على ما قدمناه الليلة لقد حاولنا العودة بشكل فردي وليس كفريق ولم ينجح الأمر، إذا نلعب كفريق واحد فسننتصر على الجميع وإذا لم نكن كذلك فإن الجودة لا تكفي”.

وتابع: “لم نلعب بكثافة أكبر، كانت هناك الكثير من المساحات، إذا لعبنا كفريق واحد فسننتصر على الجميع، وإذا لم نفعل ذلك فإن الجودة لا تكفي”.

وواصل: “فينيسيوس الوحيد الذي قدم مباراة جيدة سجل وصنع هدف، كانت ليلة سيئة، نعتذر وعلينا أن نلعب كفريق واحد مرة أخرى”.

وانتهى الشوط الأول بتقدم جيرونا 2 - 1 ، حيث تقدم جيرونا بهدفين سجلهما فالنتين كاستيلانوس في الدقيقتين 12 و24، قبل أن يسجل ريال مدريد هدف تقليص الفارق عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، سجل كاستيلانوس، الهدف الثالث له (هاتريك) ولجيرونا في الدقيقة 46 قبل أن يسجل الهدف الرابع له (سوبر هاتريك) ولفريقه في الدقيقة 62، فيما سجل لوكاس فاسكيز الهدف الثاني للريال في الدقيقة 85.

ورفع فريق جيرونا رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد الريال عند 65 نقطة في المركز الثاني بفارق 11 نقطة خلف برشلونة الذي يمكنه زيادة الفارق في حال فوزه على رايو فاييكانو غدا الأربعاء.