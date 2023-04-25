الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة المنوفية": جولة مرورية على مستشفيات الوزارة

فريق صحة المنوفية
فريق صحة المنوفية

أجرى فريق الرقابة الداخلية بمديرية وزارة الصحة بالمنوفية، جولة مرورية على مستشفيات الوزارة بالمحافظة للتأكد من انضباط العمل بها وتواجد الفرق الطبية في النوبتجيات المختلفة على مدار اليوم والمسائية والسهر وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

 

يأتي ذلك بناءا على تعليمات وحدة الرقابة الداخلية بالوزارة بالمرور في النوبتجيات المختلفة على مدار اليوم، فقد قام  الدكتور أحمد رفعت مدير وحدة الرقابة الداخلية بالمديرية، ومعه كل من الدكتورة مي حمدي، والدكتور عبد المجيد موسى، والدكتورة سحر رأفت، والدكتورة فتحية سعفان، ومس أماني مغاوري، من فريق الرقابة الداخلية بالمديرية. 

 

كما جرى المرور على كل من مستشفيات سرس الليان، قويسنا، الهلال، صدر شبين الكوم، حميات شبين الكوم، جراحة المخ والأعصاب، منوف العام، حميات منوف، صدر منوف، الباجور، تلا المركزي، لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات وسلامة التجهيزات الطبية واستعدادات أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي وبنك الدم لاستقبال المرضى ومتابعة تواجد الفرق الطبية من الأطباء والتمريض والعمل مع جهات الإشراف على سرعة توفير النواقص من الأدوية والمستلزمات وإجراءات صيانة التجهيزات الطبية.

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