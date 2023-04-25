"صحة مطروح": انتشار مكثف للعيادات المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية في أماكن التجمعات

انتشرت الفرق الطبية التابعة للإدارات الصحية بمحافظة مطروح، بمشاركة العيادات المتنقلة بالميادين، وأماكن التجمعات بالمحافظة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، من خلال فرق المبادرات الرئاسية الصحية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الفرق تقوم بمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها، وتوقيع الكشف الطبي عليهم في التخصصات الطبية المختلفة، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي.