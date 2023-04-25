الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة مطروح": انتشار مكثف للعيادات المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية في أماكن التجمعات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انتشرت الفرق الطبية التابعة للإدارات الصحية بمحافظة مطروح، بمشاركة العيادات المتنقلة بالميادين، وأماكن التجمعات بالمحافظة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، من خلال فرق المبادرات الرئاسية الصحية. 

IMG-20230425-WA0043

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الفرق  تقوم بمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها، وتوقيع الكشف الطبي عليهم في التخصصات الطبية المختلفة، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي.

IMG-20230425-WA0034
IMG-20230425-WA0035
IMG-20230425-WA0036
IMG-20230425-WA0037
IMG-20230425-WA0040
IMG-20230425-WA0039
IMG-20230425-WA0038
IMG-20230425-WA0041
IMG-20230425-WA0042

 

 

التخصصات الطبية المختلفة التواصل المجتمعي الحملات التوعوية الخدمات الطبية للمواطنين المبادرات الرئاسية المبادرات الرئاسية الصحية صحة مطروح وكيل صحة مطروح

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

"صحة مطروح": انتشار مكثف للعيادات المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية في أماكن التجمعات

بايدن يستقبل الرئيس الكورى الجنوبى فى واشنطن

10 اشتراطات لسلامة المصطافين مع عودة فتح شاطئ النخيل

إصابة شاب وفتاة فى حادثى تصادم بطنطا

أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كيلوباترا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة