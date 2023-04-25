افتتاح مجموعة النيل للدوري الأفريقي للسلة بصالة حسن مصطفى

عقد المؤتمر الصحفي الافتتاحي لمجموعة النيل من الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL بصالة حسن مصطفى المغطاة بالقاهرة يوم الثلاثاء 25 ابريل بحضور كل من أمادو جالو فال، رئيس BAL، وهشام الحريري، رئيس المنطقة الخامسة من FIBA Africa ومحمد عبد المطلب سليمان، نائب رئيس FIBA Africa ومدير مكتب NBA مصر، والدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.

وأشاد المهندس محمد عبد المطلب سليمان باقامة البطولة للعام الثالث في مصر معتبرا ان إقامة مجموعة النيل في القاهرة عقب افتتاح مكتب NBA مصر خطوة جديدة في اطار نشر كرة السلة في القارة بصفة عامة ومصر بصورة خاصة. وأضاف سليمان ان مصر تمتلك البنية التحتية والمواهب والطموح اللازمين لنشر اللعبة. وشكر سليمان ممثلي وسائل الإعلام لتغطية البطولة ، ونقل للحضور تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري.

من جانبه، قال امادو فال إنه متحمس لانطلاق مباريات مجموعة النيل، مقدما شكره للاتحاد المصري لكرة السلة، معتبرا ان بداية الموسم الثالث من BAL كانت رائعة للغاية في داكار، ومعربا عن ثقته في المزيد من النجاح بالقاهرة حيث ستتابع الجماهير كرة سلة على أعلى مستوى. وأضاف فال ان الفرق التي تشارك في مجموعة النيل لديها طموحات كبيرة بالوصول للنهائيات التي تقام في عاصمة رواندا كيجالي، مشجعا الجماهير على الحضور لمتابعة مباريات مثيرة ومميزة. وأعرب فال عن سعادته بزيادة التغطية الإعلامية للبطولة لما يعادل ضعف العام الماضي، وعن التزام BAL بنشر كرة السلة الأفريقية عبر القارة وخارجها.

ورحّب هشام الحريري، رئيس المنطقة الخامسة من FIBA Africa بالحاضرين في مجموعة النيل، قائلاً إنه بعد موسمين رائعين نسعى للمزيد من النجاح. وقال الحريري ان نسخة 2023 ستكون مختلفة بوجود فريقي الأهلي وسيتي أويلرز الذين يشاركان لأول مرة، مؤكدًا أن البطولة ستكون مثيرة للغاية.