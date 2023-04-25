"الهلال الأحمر" تقدم 7 نصائح للمصريين المتواجدين بالسودان

واصلت جمعية الهلال الأحمر المصري، تقديم نصائحها وإرشاداتها للمصريين المتواجدين بدولة السودان؛ حرصًا منها على سلامتهم.

وقالت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، إنه في حالة إخلاء المناطق المتضررة لا بد من تحديد اتباع الآتي:-

-تحديد المسارات الأساسية إلى وجهات الإخلاء الخاصة بك، بما في ذلك الطرق البديلة في حالة انسداد المسارات الأساسية أو تعذر عبورها.

-حاول أن تكون لديك خريطة للمنطقة متاحة في حالة تعطل GPS أو نفاد بطارية أجهزتك.

-عند وقوع أضرار في مكان إقامتك نتيجة لقصف، انتظر حتى تهدأ الأمور، ثم استخدم كشافًا صغيرًا لاستطلاع حجم وطبيعة الأضرار، فعل ذلك من دون أن تشعل الشموع أو تنير الأضواء، التحقق من عدم وجود خطر حريق، أو تسريب مياه، أو غاز، غلق كل المحابس الرئيسية، وافتح النوافذ، واطلب المساعدة في أسرع وقت ممكن، كن على اطلاع دائم على مستجدات الأحداث، عن طريق وسائل الإعلام المحلية والدولية.

-احفظ جيدًا أرقام الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بعائلتك، وكذلك اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

-كن على تواصل دائم بأشخاص آخرين لإعلامهم بوضعك الراهن، والأماكن التي تنوي الانتقال إليها، والوقت المتوقع لوصولك، وخط سيرك وبيانات التواصل مع مرافقيك.

-لا ينبغي محاولة الإخلاء في هذا الوقت إلا إذا كان خطر البقاء كبيرًا جدًا، ويصبح الإخلاء هو الخيار الوحيد.

-إذا سمعت أي صوت، أو حركة غير عادية في الخارج، الزم مكان إقامتك حتى تطمئن بأن الوضع بات آمنًا بما يكفي للخروج.

وناشدت الجالية المصرية المقيمة في السودان الاتصال بجمعية الهلال الأحمر السوداني، في حال الاحتياج للمساعدة والتواصل بالأرقام الآتية:

سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم:

+2490912746818 - +20129506391

طوارئ جمعية الهلال الأحمر السوداني:

+20114521874 +20123731002

+249912881874

طوارئ جمعية الهلال الأحمر المصري:

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