الثلاثاء 25 أبريل 2023
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العميد أركان حرب محمد فكري يكشف تفاصيل مشاركته في حرب الاستنزاف (فيديو)

العميد أركان حرب
العميد أركان حرب محمد فكري

قال العميد أركان حرب محمد فكري، قائد سرية مشاة في اللواء الثاني أثناء حرب أكتوبر، إنه حضر حرب الاستنزاف بالكامل في مدينة السويس، مع الفرقة 19 مشاة، وكان في هذا الوقت يتم المساعدة والمشاركة في تجهيزات غرب القناة حتى اكتملت.

وأضاف فكري، خلال لقائه عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أننا حضرنا جميع مراحل حرب الاستنزاف، بداية من الردع والصمود ثم مرحلة الاستنزاف أو الدفاع النشط، واشتبكنا مع العدو اشتباكات كثيرة.

استطعنا العبور في حرب الاستنزاف

وأوضح قائد سرية مشاة في اللواء الثاني أثناء حرب أكتوبر، أننا استطعنا العبور في حرب الاستنزاف عام 1969، واستطلعت أحد النقاط القوية للعدو، وظللت لمدة 24 ساعة في سيناء، وقمت بأخذ فكرة عن المداخل والمخارج لنقاط العدم التي كانت تخدم قواتنا أثناء هجومها على هذه النقاط.

وأشار قائد سرية مشاة في اللواء الثاني أثناء حرب أكتوبر، إلى أنه بعد انتهاء حرب الاستنزاف، بدأت القوات المسلحة لإعداد خطة الخداع الاستراتيجي، ثم بدأت في مرحلة التحرير، منوهًا بأن عملية الخداع الاستراتيجي هي التي سهلت عملية العبور، واستطعنا التدفق بحوالي 80 ألف مقاتل خلال الساعات الأولى من المعركة.

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