فلسطين تعزّي مصر في استشهاد مساعد الملحق الإداري لسفارتها بالخرطوم

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية مساء الإثنين، عن خالص تعازيها وأسفها فى استشهاد مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية فى الخرطوم محمد الغراوي.

وقدّمت الخارجية الفلسطينية مساء اليوم، لنظيرتها في القاهرة ومصر رئيسًا وحكومة وشعبًا تعازيها الحارة والمواساة باستشهاد الشهيد محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، وفقا لبيان السفارة المصرية بالقاهرة.

شهيد الواجب.. الخارجية تعلن استشهاد مساعد الملحق الإدارى بسفارة مصر فى الخرطوم

ونعت وزارة الخارجية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، الذى استشهد، اليوم الإثنين، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان.

وقالت الخارجية، في بيان: "إذ تحتسب وزارة الخارجية فقيدها الغالي شهيدًا عند الله عز وجل، ورمزاً للتضحية والفداء فى سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، لتؤكد أن البعثة المصرية فى السودان سوف تستمر فى تحمل مسئوليتها فى متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام".

وختمت الخارجية بيانها: "رحم الله شهيد الواجب وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان".

وقال متحدث الخارجية عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»:"تنعى وزارة الخارجية ببالغ الحزن والأسى فقيد الواجب، الأستاذ محمد الغراوى، مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر فى الخرطوم".

وتابع: "استشهد الفقيد وهو فى طريقه إلى مقر السفارة لمتابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين.. رحم الله فقيدنا الغالى وأسكنه فسيح جناته.. وتحيا مصر دومًا بتضحيات أبنائها الأبرار"

من جانبه، نفى هاني صلاح، سفير مصر لدى الخرطوم، مساء اليوم، الأنباء المتداولة حول استشهاد مساعد الملحق العسكري المصري في السودان، مؤكدا أن البعثة المصرية والمكاتب الفنية المصرية داخل السودان مستمرة في مهامها وسط ظروف غاية في التعقيد.