محمد مصطفى أبو شامة: اعتدنا من مصر إنقاذ مواطنيها وقت الأزمات

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إنه يتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري على عودة الوفد المصري الأول من الجالية المصرية المتواجدة بالسودان، معبراً: "تعودنا من الدولة المصرية إنقاذ مواطنيها وقت الأزمات".

أزمة السودان

وأكد محمد أبو شامة، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك متابعة مكثفة من المخابرات المصرية للجالية المصرية المتواجدة في السودان، كما تم تفعيل الاتصالات مع المخابرات السودانية لتوفير مناخ أمن للمصريين لحين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

نقل المصريين لوطنهم

وأضاف في حديثه، أن مصر نجحت في توفير رحلة طيران آمنة لنقل رعاياها من السودان، كما أن الدولة المصرية سبقت الكثير من الدول غير القادرين حتى الآن على التوصل لرعاياهم مثل الولايات المتحدة الأمريكية.