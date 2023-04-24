مرور مفاجئ على الوحدات الصحية ببنى سويف لمتابعة سير العمل

كلف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الإثنين، الدكتور طارق عباس مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بتكليف مديري الإدارات الصحية بالمرور على الوحدات الصحية؛ لمتابعة سير العمل خلال الإجازات الرسمية وعطلة عيد الفطر.

وكلفت الدكتورة سلوي أحمد خليل مدير إدارة ببا الصحية فريق طبي مكون من الدكتورة فيبي عدلي، وعماد عيسى، ونادية عزت، ورزقة سعد جودة، بالمرور على الوحدات الصحية بقرى جبل النور، والعجرة، الدهايبة، وغياضة الشرقية، وجزيرة ببا، ومكتب صحة ببا، وتم التأكد خلال الزيارة من توافر الأمصال وأدوية الطوارئ وتواجد الأطقم الطبية.

وقام فريق إشراف إدارة بني سويف بقيادة الدكتورة أماني سرحان قائم بأعمال مدير الإدارة يرافقها الدكتورة منار عادل مسئول الجودة، وآية عصام مشرفة تمريض بالمرور على وحدات باها، ابشنا، بليفيا، الدوالطة، وتم التأكيد خلال الزيارة على سير العمل وانتظامه وتقديم الخدمة الطبية أثناء أيام إجازة العيد.

وتابع فريق إشراف من الإدارة مكون من سعاد علي بيومي، تأوة ميهوب، وهند عاشور تفتيش مالي وإداري سير العمل في كل من مكتب المسافرين. مركز طبي الغمراوي لمتابعة صرف الألبان تل ناروز، والكوم الأحمر. الزرابي، رعاية عبدالسلام عارف، مكتب الأغذية، مكتب صحة رابع.

فيما قامت الدكتورة رشا خليفة علي مدير إدارة سمسطا يرافقها فريق مكون من سامية سيد مفتشة تمريض، ورويدا صلاح، ومحمد إبراهيم عضوا التفتيش المالي والإداري، بمتابعة تواجد النوبتجية، وانتظام سير العمل بوحدات قفطان الغربية، الشيخ خطاب، عزبة الشنطور، بدهل، منشأة أبومليح، بني حلة.

وفي إدارة ناصر كلفت الدكتورة منى عبدالحسيب مدير الإدارة كل من الدكتورة سارة محمود، وأسماء عبدالنعيم بمتابعة انتظام العمل، والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والأمصال، بالمرور الصباحي على وحدات الزيتون، الرياض، بني عدي.

وكلفت مدير الإدارة كل من دكتور عبدالرحمن سامى، وشيماء عبدالعال بالمرور المسائي علي وحدات: البرج، كوم أبوخلاد، دنديل.

وقام فريق من المديرية مكون من الدكتورة أسماء محمود عبدالسلام إدارة الأمومة والطفولة، وهدي حسني مفتشة التمريض بالمديرية بالمرور علي مركز طبي الغمراوي، ومركز طبي شرق النيل لمتابعة انتظام صرف الألبان المدعمة للأطفال، وأيضًا لمتابعة تواجد النوبتجية.