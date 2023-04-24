الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش السودانى ينفى ادعاء "الدعم السريع" فى إجلاء الرعايا

الجيش السوداني
الجيش السوداني

نفت القوات المسلحة السودانية مساء الإثنين، ما تداولته قوات الدعم السريع حول مساعدتها وتنسيقها فى إجلاء رعايا ومبعوثي الدول الأخرى من السودان.

وقالت القوات المسلحة السودانية، فى بيان مساء اليوم، ما زالت حملات التضليل الإعلامي مستمرة من قبل القوات المتمردة، وتوضح القوات المسلحة أنه ما ورد ببيانهم بشأن المساعدة والتنسيق في إجلاء رعايا ومبعوثي الدول غير صحيح ولا يمكن أن تتواصل دول العالم مع قوة متمردة على الدولة مهما حاولت تقمص شخصية الدولة بالكذب والتضليل.

وأضافت القوات المسلحة السودانية أن البعثة الفرنسية التي ادعوا مساعدتها تعرضت للاعتداء وإطلاق النار على أحد الفرنسيين ومحاولة اقتحام مقر البعثة في بري يوم أمس.

وأكدت أنه لا يمكن أن تستهدف مواطنيها الذين ارتبطت بهم طوال تاريخ السودان بتدمير منازلهم وضربهم بالقوات الجوية والشعب السوداني يعلم ذلك، وهى التي ظلت تتجنب الدخول في معارك كبيرة وسط الأحياء السكنية مقابل طول أمد المواجهات من أجل المحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم في الوقت الذي اتخذ المتمردون من هذه الأحياء والمناطق المكتظة بالسكان ملاذًا لنشر قواتهم وعرباتهم متخذين منهم دروعًا بشرية.

القوات المسلحة السودانية: الحقائق واضحة للعيان

وشددت القوات المسلحة السودانية على أن الحقائق واضحة للعيان ومحاولات تزييفها التي استمرت بشكل مدهش من قبل قادة المتمردين حتى أصبحت من سماتها منذ عام ٢٠١٩ ملها الناس وأصبحت غير قابلة للتصديق.

واختتمت القوات المسلحة السودانية بيانها، قائلة: "نطمئن شعبنا الصابر بأن قواته المسلحة التي ظلت تناصره في جميع المواقف التي مرت بالبلاد ستستمر في بذل المهج والأرواح لحماية خياراته في إقامة دولة مدنية راشدة على أساس صحيح وسليم ولن تسلم البلاد لقمة سائغة لأشخاص وضعوا هدف الاستحواذ على هذه البلاد لتحويلها إلى ملكية خاصة، ولو بذلت في سبيل ذلك أنهارًا من دماء أبنائها من رجال الجيش".

القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع السودان إجلاء رعايا حملات التضليل الإعلامي

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