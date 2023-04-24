الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة المنوفية: التأكيد على انتظام العمل بالإدارات الصحية والمستشفيات خلال أيام العيد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمعت لجنة الأزمات والطوارئ برئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الشئون الصحية بالمنوفية وبحضور الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والدكتورة هانم عبد الرؤوف مدير عام إدارة الأمراض المعدية، والدكتورة منال لبيب مدير عام إدارة الوبائيات والترصد وفريق من الوقائي بالوزارة.

حيث تم تقديم تقرير وافي عن  المرور على حميات شبين الكوم ومستشفى صدر شبين، وتفقد العمل بالعناية المركزة والأقسام الداخلية ووحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حميات شبين الكوم، وتم مراجعة أعمال الترصد وانتظام الإبلاغ، كما تم المرور على أعمال الموقع المختار الأمراض التنفسية الحادة SARI وأعمال الموقع المختار للالتهاب السحائي.

وتم أيضًا تأكيد المرور على أعمال مكاتب الصحة بمكتب صحة المختار والمرور على مكتب صحة ثاني ومراجعة انتظام التسجيل على ميكنة المواليد والوفيات، ومتابعة أعمال مكافحة العدوى بالمستشفيات.

وقد شارك في حضور الاجتماع كل من الدكتور محمد العسكري مدير الطب الوقائي، والدكتور أحمد سمير مدير إدارة العلاجي، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد زكريا مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتورة عبير نشأت مدير الترصد، الدكتورة فاطمة مرزوق مدير إدارة الأمراض المعدية، ومحمد عرفة مدير إدارة الشئون الإدارية ومسئول الأمن، وفريق الوقائي بالمديرية.

الجدير بالذكر أنه يتم المتابعة على مدار الساعة مع غرف إدارة الأزمات بالإدارات الصحية والمستشفيات لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

الأزمات والطوارئ الإدارة المركزية الخدمات الصحية المقدمة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان العناية المركزة الغسيل الكلوي

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