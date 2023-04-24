الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" توزع عبوات كعك على أهالى الأسمرات بمناسبة عيد الفطر

جانب من مبادرة كلنا
جانب من مبادرة "كلنا واحد"

أوفدت وزارة الداخلية، قافلة للمواطنين من قاطنى حى الأسمرات بمنطقة المقطم بالقاهرة، لتوزيع عبوات كعك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطرالمبارك .

ويأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

وزارة الداخلية حي الاسمرات منطقة المقطم كلنا واحد

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"الداخلية" توزع عبوات كعك على أهالى الأسمرات بمناسبة عيد الفطر

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