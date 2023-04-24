نائب التنسيقية: زيادة موازنة الدعم يؤكد دراية القيادة السياسية بأحوال المواطنين

رحب النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 48.8% لتصل بعد الزيادة الجديدة إلى 529.7 مليار جنيه بدلًا من 358.4 مليار جنيه.

وأوضح بدوي في بيانٍ صادر عنه أن هذه التوجيهات جاءت بهدف التخفيف عن المواطنين وتمكينهم من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تمر بها البلاد انعكاسًا للأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها الانكماش الناتج عن جائحة كورونا.

وتابع نائب التنسيقية الدكتور خالد بدوي، أن التداعيات السلبية الناجمة من الأزمات العالمية أثرت على كل دول العالم الفقيرة والغنية بلا استثناء، موضحًا أن الدولة المصرية كانت من الدول التي وقفت عونًا لمواطنيها في هذه التحديات، ولم تتخل عنهم في مواجهة هذه الآثار السلبية.

وأكمل عضو مجلس النواب أن قرارات الدولة المصرية من رفع معاشات وزيادة أجور وزيادة عدد من المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، يؤكد دراية القيادة السياسية بأحوال المواطنين وظروفهم المعيشية التي هي في حاجة لمثل هذه القرارات.

وعن رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بمبلغ يصل إلى 171 مليار جنيه، قال نائب التنسيقية، إن هذا الأمر من شأنه توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية من أجل الارتقاء بهم ليعيشوا "حياة كريمة".