الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء.

وقال محافظ الفيوم في نص برقيته: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أبناء محافظة الفيوم والقيادات التنفيذية والشعبية، يسعدني أن أبعث لسيادتكم خالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء الغالية وعودة آخر شبر من أراضيها لحضن الوطن، راجيًا المولى عز وجل أن يمتعكم بدوام التوفيق والسداد لمسيرة سيادتكم المعطاءة، وأن تظل القوات المسلحة درع الوطن الحامي وسيفه الحاسم، وأن يعيد مثل هذه المناسبات السعيدة على وطننا وشعبنا العظيم بالخير والنماء، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

كما بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء.

وجاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء، داعياً المولى عزوجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء وأن يُنعم على شعب مصر العظيم بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق".

وبعث أيضًا برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، هنأهما فيها، وكافة قيادات القوات المسلحة، بتلك المناسبة العزيزة على قلوب جميع المصريين.  

وقال محافظ الفيوم: "إن ذكرى تحرير سيناء تمثل رمزاً للدفاع عن كرامة جميع المصريين، حين ارتفع العلم المصري يرفرف خفاقاً في السماء على كل شبر من أرض سيناء المقدسة، بفضل عبقرية التخطيط وفدائية المقاتل المصري في الزود عن أراضيه، مؤكداً أن الشعب المصري يظهر معدنه الأصيل في الشدائد حين تتفجر طاقاته الكامنة بنداء الوطن إلى العمل والبذل والعطاء". 

وأشاد "الأنصاري" بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في البناء والتنمية، فضلاً عن دورها الكبير في درء المخاطر والدفاع عن أراضي الوطن، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد جميع شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار.

محافظ الفيوم يهنئ الرئيس السيسي ومجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة بالذكرى الـ ٤١ لتحرير سيناء

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