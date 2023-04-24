جدول بطولات "PSA" للإسكواش في مايو

يشهد شهر مايو المقبل إقامة ثلاث بطولات كبرى للمحترفين في لعبة الإسكواش "PSA" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

وبعد 9 أيام، ستنطلق بطولة العالم 2023، خلال الفترة من 3 مايو المقبل حتى يوم 11 من الشهر ذاته.

وكان نهائي بطولة العالم لعام 2022، قد جمع بين النجمتين نوران جوهر (بطلة وادي دجلة) ونور الشربيني (نجمة سبورتنج)، وانتهت بفوز الأخيرة وتتويجها باللقب للمرة السادسة في تاريخها.

بينما توّج "علي فرج" بلقب بطولة العالم 2022 في نسخته الأخيرة في منافسات الرجال للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك على حساب مروان الشوربجي.

جدول بطولات PSA للاسكواش خلال شهر مايو المقبل

1- بطولة العالم PSA World Championships 2023 ، للرجال والسيدات، والتي ستُقام في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 3 مايو المقبل حتى يوم 11 من الشهر ذاته.

2- بطولة مانشستر Manchester Open 2023 الفضية للرجال والسيدات، والتي ستُقام في مدينة "مانشستر" الإنجليزية، خلال الفترة من من 17 مايو المقبل حتى يوم 21 من الشهر ذاته.

3- بطولة الجونة الدولية 2023 El-Gouna International Open البلاتينية للرجال والسيدات، والتي ستُقام في "الجونة" بمحافظة الغردقة، خلال الفترة من 26 مايو المقبل حتى يوم 2 يونيو المقبل.

بطولة الثمانية الكبار PSA World Tour Finals

ومن المنتظر أن تشهد هذه البطولات الكبرى منافسة شرسة بين اللاعبين المحترفين، من أجل تصدر التصنيف العالمي للاسكواش، ومحاولة التأهل إلى بطولة الثمانية الكبار PSA World Tour Finals.

ونجح 7 لاعبين مصريين من الرجال والسيدات في حجز مقاعدهم في بطولة الثمانية الكبار PSA World Tour Finals ، بينما يتنافس 4 رجال و5 سيدات على المقاعد المتبقية من المسابقة.

وتأهل إلى بطولة الثمانية الكبار PSA World Tour Finals ، كلًا من: مصطفى عسل (المصنف الثالث عالميًا حاليًا وبطل النادي الأهلي)، علي فرج (المصنف الرابع عالميًا وبطل وادي دجلة)، محمد الشوربجي (المصنف الثاني عالميًا) والبيروفي دييجو إلياس (المصنف الأول عالميًا حاليًا)، وذلك بعد فوزهم بإحدى البطولات البلاتينية.

وفي منافسات السيدات، تأهلت كلًا من: نوران جوهر (المصنفة الأولى عالميًا حاليًا وبطلة وادي دجلة)، نور الشربيني (المصنفة الثانية عالميًا ولاعبة سبورتنج)، هانيا الحمامي (المصنفة الثالثة عالميًا ولاعبة وادي دجلة)، وذلك بعد فوزهن بإحدى البطولات البلاتينية.

نور الشربيني تستعيد صدارة التصنيف العالمي للاسكواش في شهر مايو

جدير بالذكر أن النجمة "نور الشربيني"، لاعبة سبورتنج، ستخطف الصدارة من مواطنتها "نوران جوهر"، وستعود إلى اعتلاء قمة التصنيف العالمي للاسكواش لمحترفي السيدات، في التصنيف الذي سيصدر يوم الاثنين الموافق 8 مايو المقبل، وذلك بعد تتويجها بلقب بريطانيا المفتوحة للاسكواش.