الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكى: مصر ملاذ السودانيين من ويلات الحرب

السودان
السودان

أكد تقرير أمريكي أن مصر باتت ملجأ للسودانيين الفارين من جحيم الحرب في ظل تعثر وصعوبة عمليات الإجلاء من السودان لأي دولة أخرى.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأمريكية، أن القوى الأجنبية أنقذت موظفي السفارة والمواطنين التابعين لها بعد أن حوصروا جراء القتال الدامي في السودان، رغم أن العديد من السودانيين عالقون على الأرض في ظروف متدهورة، وما زالت الدول الأجنبية تحاول إجلاء المزيد من رعاياها المحاصرين هناك.

مصر ملجأ للفارين من الحرب

وكشفت الشبكة الأمريكية عن أن السودانيين لم يجدوا ملجأ أمامهم سوى مصر، حيث يتداولون نصائح فيما بينهم عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة طرق وصول آمنة عبر السودان من أجل الوصول إلى مصر.

وقالت امرأة في الثلاثينيات من عمرها، لشبكة "CNN" إنها تمكنت من الفرار من الخرطوم بالحافلة إلى مصر، مؤكدة أنها اضطرت لهذا الأمر بسبب تدهور الأوضاع في العاصمة وعدم معرفة ما ستؤول إليه الأمور في الفترة المقبلة.

وأضافت: "كنا في حالة خاطر وخشينا من الموت جوعًا أو القتل برصاصة طائشة ولهذا قررنا المجازفة، خاصة أننا سمعنا عن وفاة أناس في منازلهم لعدم توافر الماء والطعام لديهم".

وأوضحت الشبكة أن هذه السيدة وأهلها نجحوا في العثور على حافلة تقلهم إلى مصر وبالفعل غادروا صباح الجمعة بلدهم ووصلوا إلى الحدود مع مصر مساء السبت.

txt

تقرير أمريكى: نجاح إجلاء رعايا مصر من السودان يدعم مغادرة الأجانب المحاصرين

تعقد عمليات الإجلاء من السودان

وقالت "سي إن إن" إن عمليات الإجلاء التي تحاول الدول الأجنبية تنفيذها أصبحت معقدة بسبب الاشتباكات المستمرة، فقد ألقى أطراف الصراع في السودان اللوم على بعضهما البعض بعد تعرض قافلة إجلاء فرنسية لإطلاق نار أثناء محاولتها مغادرة السودان، مما أدى إلى إصابة مواطن فرنسي، كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية إصابة أحد موظفي السفارة المصرية في السودان برصاصة خلال عملية إجلاء.

وأوضحت الشبكة أن العديد من المدنيين السودانيين إما محاصرون في منازلهم بسبب نقص الغذاء، أو يبحثون يائسين عن طرق للخروج من بلادهم عبر حدودها البرية خاصة مع مصر، مع استمرار إغلاق المطار الدولي الرئيسي في العاصمة.

وكشفت "سي إن إن" أن الحكومة الأمريكية قالت إنها لا تخطط لإجلاء مواطنيها من هناك لكنها نصحت المواطنون الأمريكيون في السودان بأنهم يمكنهم الانضمام إلى قوافل الإجلاء التي نظمتها دول أخرى حيث يوجد حوالي 16000 مواطن أمريكي في السودان معظمهم من مزدوجي الجنسية فلم تجل واشنطن سوى أعضاء السفارة حتى الآن.

txt

الخارجية تعلن بدء إجلاء المصريين من المناطق الآمنة بالسودان إلى أرض الوطن

مصر السودان الحرب CNN السودانيين الخرطوم

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

أسرة سورية تلجأ إلى مصر بعد تدهور الأوضاع فى السودان

أمين "الأعلى للشئون الإسلامية": معسكر أبوبكر للطلاب الوافدين يهدف لنشر صحيح الدين

مقتل شاب وإصابة صديقه فى ظروف غامضة بقنا

خبير سياسى: جهود مصر لإجلاء رعاياها من السودان تعكس قدرتها ومكانتها الكبيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

علي سعدة

ماض نتمنى عودته

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا

إعلام عبرى: وزير الخارجية الأردنى يرفض تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلى

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر