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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ187 ألفًا و80 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 187 ألفًا و80 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم)، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضًا 3 آلاف و683 دبابة و7 آلاف و139 من المركبات المدرعة و2849 من النظم المدفعية و539 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و289 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلًا عن 5 آلاف و753 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 339 من المعدات الخاصة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر، في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليست لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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