عروض فنية ومسابقات.. مطروح تحتفل بعيد الفطر المبارك

نظمت إدارة الحدائق العامة برئاسة عماد جودة، احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك بحديقة الغزالة ومنتزه كليوباترا الترفيهي وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وحصلت “الدستور” على صور من فعاليات الاحتفالية التي تم تنظيمها بالحدائق احتفالا بعيد الفطر المبارك .

تضمنت الفعاليات تقديم فقرات للأطفال ومسابقات، بالإضافة إلى حفلات غنائية لمطربي مطروح وعروض التنورة وفقرات لمواهب شابة وصغيرة بمحافظة مطروح وسط فرحة الأطفال والأهالي.

وعقب انتهاء الفعاليات تم توزيع الهدايا علي الأطفال والأهالي المشاركين في الاحتفالات بحديقة الغزالة ومنتزه كليوباترا الترفيهي.

عروض فنية ومسابقات بمطروح

عروض فنية ومسابقات بمطروح

عروض فنية ومسابقات بمطروح

عروض فنية ومسابقات بمطروح

عروض فنية ومسابقات بمطروح

عروض فنية ومسابقات بمطروح

عروض فنية ومسابقات بمطروح

عروض فنية ومسابقات بمطروح

عروض فنية ومسابقات بمطروح