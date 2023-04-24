الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عروض فنية ومسابقات.. مطروح تحتفل بعيد الفطر المبارك

حدائق مطروح
حدائق مطروح

نظمت إدارة الحدائق العامة برئاسة عماد جودة، احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك بحديقة الغزالة ومنتزه كليوباترا الترفيهي وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.  

وحصلت “الدستور” على صور من فعاليات الاحتفالية التي تم تنظيمها بالحدائق احتفالا بعيد الفطر المبارك .

تضمنت الفعاليات تقديم فقرات للأطفال ومسابقات، بالإضافة إلى حفلات غنائية لمطربي مطروح  وعروض التنورة وفقرات لمواهب شابة وصغيرة بمحافظة مطروح وسط فرحة الأطفال والأهالي.  

وعقب انتهاء الفعاليات تم توزيع الهدايا علي الأطفال والأهالي المشاركين في الاحتفالات بحديقة الغزالة ومنتزه كليوباترا الترفيهي.

عروض فنية ومسابقات بمطروح
عروض فنية ومسابقات بمطروح
عروض فنية ومسابقات بمطروح
عروض فنية ومسابقات بمطروح
عروض فنية ومسابقات بمطروح
عروض فنية ومسابقات بمطروح
عروض فنية ومسابقات بمطروح
عروض فنية ومسابقات بمطروح
عروض فنية ومسابقات بمطروح
عروض فنية ومسابقات بمطروح
عروض فنية ومسابقات بمطروح
عروض فنية ومسابقات بمطروح
عروض فنية ومسابقات بمطروح
عروض فنية ومسابقات بمطروح
عروض فنية ومسابقات بمطروح
عروض فنية ومسابقات بمطروح
عروض فنية ومسابقات بمطروح
عروض فنية ومسابقات بمطروح
عروض فنية ومسابقات بمطروح
عروض فنية ومسابقات بمطروح
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