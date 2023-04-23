استرداد 150 فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوي الشرقي بمطاي فى المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، أن الوحدة المحلية تمكنت من استرداد 150 أراضي أملاك دولة بالظهير الصحراوي الشرقي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتعليمات الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ بتنفيذ حملات إزالة التعديات، ومتابعة حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وقال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي نظمت حملة إزالات استهدفت استرداد أملاك ألدوله بالظهير الصحراوي الشرقي بالشيخ حسن التابعة لمجلس قروي ابو عزيز.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الحملة تمكنت من استرداد ١٥٠ فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوي الشرقي بمطاي مكونه من ثلاث قطع كل قطعة منها تبلغ مساحتها ٥٠ فدان.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه تم رفع محول كهرباء بالأرض التي تم أستردادها بعد فصل التيار الكهربائي عنه بمعرفة هندسه كهرباء مطاي، وقامت إدارة الإزالات بقرية ابو عزيز بإزالة قاعدة المحول المقامة بالطوب الحجري. كما تم رفع مخلفات البناء من طوب حجرى واسمنت والتحفظ على مواد البناء بمعرفة مسئولى الإزالات وذلك بالتنسيق بين اداره الأملاك بالمجلس وإدارة الإزالات بمجلس قروي ابو عزيز وهندسة كهرباء مطاي.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة مطاي تكثف من حملات إزالة التعديات سواء علي الأراضي الزراعية للحفاظ علي الرقعة الزراعية أو أراضي أملاك الدولة والتي تعد حق الشعب والتصدي لكافة أعمال البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين، مشيرا إلى انه لا تهاون في استرداد حق الدولة والاستمرار في ملاحقة المخالفين بالقانون.