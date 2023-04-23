الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تشريح جثة ربة منزل عثر عليها مصابة بطعنتين في الشرقية

جثة
جثة

أمرت نيابة فاقوس العامة بالشرقية، اليوم الأحد، انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مصابة بطعنتين داخل منزلها في قرية كفر عمار التابعة لمركز فاقوس، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

البداية بتلقي  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لربة منزل  داخل منزلها في قرية كفر عمار التابعة لمركز فاقوس.

كشفت  التحريات الأولية، العثور على جثة ربة منزل في منتصف الثلاثينيات من العمر مصابة بطعنات في أنحاء متفرقة بالجسد، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

نيابة فاقوس الأطباء الشرعيين جثة ربة منزل الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية

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