الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بالأسماء.. 5 مصابين في حادث تصادم بالفيوم

جريدة الدستور

أُصيب 5 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل ومركبة "توك توك" على طريق أبشواى محافظة الفيوم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل، ومركبة “توك توك” على طريق أبشواى أمام دخلة المرور بجوار مصنع الطوب.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، هم: هبة دسوقى فتحى 27 سنة، مصابة باشتباه كسر فى الفخذ الأيمن، وصفاء شافعى السيد حسن 47 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وشهد السيد زيدان 20 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وباتعة رمضان شعبان 28 سنة مصاب بكدمات متفرقة فى مختلف أنحاء الجسم، محمد عاطف صلاح 13 سنة، مصاب بجرح فى الحاجب الأيسر حوالى 2 سم.

وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم محافظة الفيوم طريق أبشواى حادث تصادم سيارة

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