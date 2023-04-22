الشوط الأول: رأسية عبد المنعم تهزم الرجاء وتمنح التقدم للأهلي

أنهى الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام الرجاء المغربي بالتقدم بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل محمد عبد المنعم هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول من رأسية رائعة على يسار الحارس.

الفريق المغربي باغت الأهلي ببداية هجومية قوية على عكس المتوقع.

كان الظهور الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق تصويبة رائعة من محمد الناهيري من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لصالح الرجاء تصدى لها الشناوي ببراعة.

استمر ضغط الرجاء، وشهدت الدقيقة السادسة، كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الرجاء من ركلة ركنية من الطرف الأيسر مررها لاعب الرجاء من يمين منطقة الجزاء لكن شتتها الدفاع بصعوبة.

حسين الشحات كاد أن يسجل هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 11 بعد تمريرة من عمرو السولية وتصويبة قوية من الشحات تصدى لها أنس الزنيتي حارس الرجاء.

الأهلي حاول مجددا في الدقيقة 21 هجوم مرتد لصالح الأهلي بعد كرة طولية تصل إلى حسين الشحات الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء لترتطم بالدفاع وتصل إلى حارس المرمى.

وألغى الحكم هدفا سجله محمود عبد المنعم كهربا بداعي التسلل في الدقيقة 23.

وأنقذ محمد الشناوي الأهلي من هدف مؤكد في الدقيقة 34 بعد تمريرة رائعة من زكريا الحابطي لتصل إلى محمد زريدا الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء بعد انفراد تام لكن تصدي رائع من حارس مرمى الأهلي.

تصويبة من بيرسي تاو من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها ارتطمت بالدفاع.

وجاء هدف التقدم بعد عرضية رائعة من علي معلول ورأسية من عبد المنعم فشل أنس الزنيتي في إبعادها وسكنت الشباك.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.



خط الهجوم: محمود كهربا.

وجاء تشكيل الرجاء المغربي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

خط الدفاع: مروان الهدهودي - جمال حركاس - محمود بنتايك - محمد الناهيري

خط الوسط: وليد الصبار - روجير أهولو - محمد زريدة - يسري بوزوق - زكريا الهبطي

خط الهجوم: حمزة خابا

