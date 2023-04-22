تعرف على إيرادات أفلام العيد 2023

بالتزامن مع بدء ثاني أيام عيد الفطر، يشغل بال الكثير من المواطنين عشاق السينما المصرية معرفة إيرادات أفلام العيد 2023 عبر جوجل، في دور العرض المصرية خلال موسم عيد الفطر المبارك.

إيرادات أفلام العيد 2023.. "ابن الحاج أحمد" و "هارلى" يتصدران

وتستعرض «الدستور» بالتقرير التالي أهم الأفلام خلال عيد الفطر المعروضة في السينمات، وإيرادات أفلام العيد 2023.

إيرادات أفلام العيد 2023

فيلم ابن الحاج أحمد

حقق فيلم «ابن الحاج أحمد» خلال اليوم الأول من عرضه إيرادات فد بلغت حوالي مبلغ 254 ألفا و154 جنيها، وسيعد الفيلم هو من البطولة المطلقة الأولى للفنان المبدع شيكو بالسينما وستكون بمفرده بعيدًا عن المبدع هشام ماجد، كما سيعد بواب العودة له للسينما عقب غياب 4 سنوات منذ التقديم في فيلم «قلب أمه» في عام 2018.

وفيلم «ابن الحاج أحمد» يكون بطولة نخبة من النجوم منهم: النجم شيكو، المبدع سيد رجب، والفنانة رحمة أحمد، صبري فواز، والفنان محمد لطفى، والمبدع مصطفى غريب، والفنانة عايدة رياض، والطفل منذر مهران وآخرين، ويكون هو فكرة الفنان عمرو سلامة، سيناريو وحوار للمبدع محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك بالسيناريو هو فادي أبو السعود وإخراج المبدع معتز التوني.

فيلم هارلي

ويعرض فيلم «هارلي» للنجم المبدع محمد رمضان، من ضمن ماراثون أفلام عيد الفطر لعام 2023، وحقق الفيلم الكثير من إيرادات خلال اليوم الأول من عرضه بمبلغ 100 ألف جنيه بشباك التذاكر، وسيضم فيلم «هارلي» بجانب النجم محمد رمضان مجموعة من النجوم ويكون أبرزهم: الفنانة مي عمر، النجم محمود حميدة، المبدع أحمد داش، الفنانة مي كساب، والمبدع إسماعيل فرغلي وأيضا عدد آخر من الفنانين ومن ضيوف الشرف، ويكون الفيلم من إخراج المبدع محمد سمير، ومن تأليف الفنان محمد سامي ومحمد سمير مبروك.

فيلم بعد الشر

ويعرض فيلم «بعد الشر» من بطولة علي ربيع بكافة السينمات من ضمن موسم أفلام عيد الفطر، وأيضا كان الفيلم قد حقق إيرادات خلال اليوم الأول من عرضه قد بلغت 148 ألف جنيه.

وتدور أحداثه حول أن شاب سيجسد شخصيته علي ربيع، والذي سيهرب من زوجته، لكي يجد نفسه متورطا بعلاقة عاطفية مع وجود فتاة أخرى، ولا يستطيع الزواج منها وتكون بسبب تعويذة سحرية، وستدور الأحداث تحت إطار كوميدي.

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فيلم رمسيس باريس

وحقق فيلم «رمسيس باريس» للفنانة هيفاء وهبي، إيرادات وصلت مبلغ 48.926 ألف جنيه خلال اليوم الأول في عيد الفطر في مصر.