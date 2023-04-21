الجمعة 21 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة بنى سويف" يزور مستشفى الحميات

جانب من لقاء وكيل
جانب من لقاء وكيل وزارة الصحة

أجرى الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الجمعة، زيارة لمستشفى الحميات في أول أيام عيد الفطر المبارك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، برفع حالة الاستعداد والطوارئ بأماكن تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات والوحدات الصحية خلال العطلات الرسمية وعطلة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا معوض، مدير المستشفى، وعدد من مديرى إدارات المستشفيات والتمريض والصيدلة ومكافحة العدوى والمتابعة والصيانة وعدد من نواب ورؤساء أقسام المستشفى.

ومر وكيل وزارة الصحة على قسم الاستقبال والطوارئ للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة لسير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمرضي وتم المرور علي المعمل بالمستشفى للتأكد من توافر المستلزمات الطبية، والقسم الداخلي بالمستشفى للاطمئنان على حالة المرضى والاستماع لهم، مقدماً التهاني للمرضي بمناسبة عيد الفطر المبارك

وعقب الجولة عقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، اجتماعا بفريق العمل بالمستشفى مقدما التهاني لهم  بمناسبة عيد الفطر، وناقش أهم ما تم رصده أثناء المرور.

وأشار الدكتور محمد يوسف، إلى رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب، وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض وتكثيف الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمات بالمنشآت الصحية بالمدن والقرى، وتشكيل غرفة وقائية بإدارة الطب الوقائي والإدارات الصحية لاستقبال البلاغات للأمراض المعدية.

بالإضافة إلى تشكيل غرفة أزمات فرعية داخل كل مستشفى تحت إشراف وكيل الوزارة وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ والتأكد من توافر الرصيد الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات بكل مستشفى.

جانب من لقاء وكيل وزارة الصحة

1
1
3
3
2
2
الإستقبال والطوارئ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتور محمد يوسف المستلزمات الطبية والعلاجية بني سويف

الأكثر قراءة

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المنيا

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة سوهاج

محافظ سوهاج يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

تأكد غياب محمد عبدالشافى عن الزمالك فى مباراة السوبر

أفلام أجنبية تنافس في شباك التذاكر بموسم عيد الفطر المبارك

أوسوريو يوجّه رسالة شديدة اللهجة للاعبى الزمالك.. والسبب "عيد الفطر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

بقى معنا من رمضان

ماجد حبته

عيد مختلف فى الهند!

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «1-2»

محمد المعتصم

نجوم الصف «الأجمل».. «٢- ٢»

حسين دعسة

رحيل المؤرخ "سلمى الجيوسى".. نجاة بطعم "العودة من النبع الحالم"

عبد الرحيم طايع

ياسر عِزَّت.. المُدَجَّج بأسلحة الفن!

مدحت بشاى

العبودية مِن المُبَشِّرات لِغدٍ بَائِس لهم

ماجد حبته

الأهم من اعتقال 14 ألفًا

صور

صلاة عيد الفطر في الجامع الأزهر "من كل بقاع الدنيا"

صلاة عيد الفطر من الجامع الأزهر

مد إيدك.. خدلك كحكة

محطة تل أبيب

المزيد

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة بينهم صحفى

وزير فلسطينى: انتهاكات الاحتلال بالقدس أخذت منحى تصاعديًا خطيرًا