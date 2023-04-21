وكيل "صحة بنى سويف" يزور مستشفى الحميات

أجرى الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الجمعة، زيارة لمستشفى الحميات في أول أيام عيد الفطر المبارك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، برفع حالة الاستعداد والطوارئ بأماكن تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات والوحدات الصحية خلال العطلات الرسمية وعطلة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا معوض، مدير المستشفى، وعدد من مديرى إدارات المستشفيات والتمريض والصيدلة ومكافحة العدوى والمتابعة والصيانة وعدد من نواب ورؤساء أقسام المستشفى.

ومر وكيل وزارة الصحة على قسم الاستقبال والطوارئ للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة لسير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمرضي وتم المرور علي المعمل بالمستشفى للتأكد من توافر المستلزمات الطبية، والقسم الداخلي بالمستشفى للاطمئنان على حالة المرضى والاستماع لهم، مقدماً التهاني للمرضي بمناسبة عيد الفطر المبارك

وعقب الجولة عقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، اجتماعا بفريق العمل بالمستشفى مقدما التهاني لهم بمناسبة عيد الفطر، وناقش أهم ما تم رصده أثناء المرور.

وأشار الدكتور محمد يوسف، إلى رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب، وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض وتكثيف الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمات بالمنشآت الصحية بالمدن والقرى، وتشكيل غرفة وقائية بإدارة الطب الوقائي والإدارات الصحية لاستقبال البلاغات للأمراض المعدية.

بالإضافة إلى تشكيل غرفة أزمات فرعية داخل كل مستشفى تحت إشراف وكيل الوزارة وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ والتأكد من توافر الرصيد الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات بكل مستشفى.

جانب من لقاء وكيل وزارة الصحة

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