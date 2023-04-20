الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"جعفر العمدة" الحلقة 29.. الصدفة تكشف لـ"دلال" علاقة سيف بـ"جعفر"

جعفر العمدة
جعفر العمدة

لعبت الصدفة دورها مع “دلال” إيمان العاصي، الزوجة الثانية للنجم محمد رمضان في مسلسل “جعفر العمدة”، واكتشفت أن “سيف” أحمد داش، هو نجل “جعفر”.

وبدأ الأمر حين أخبرت “الحاجة وصيفة" هالة صدقي، “سيد” بأن “جعفر” توصل إلى ابنه “سيف” بعد 19 عاما من اختطافه، ليفرح سيد ويدعو له بالكرم.

وتطلب منه “صفصف” ألا يخبر أحدا بالأمر حتى يعلنه “جعفر” في الموعد المناسب.

ويدق الباب وتأتي دلال بمحض الصدفة ومن فرحة سيد بعودة نجل شقيقه الأصغر يقول لها: “أفرحي معانا يا دلال جعفر لاقى ابنه ومش هتصدقي هو مين؟ دا كله سيف الواد اللي لاقيته في حضن ”ثريا" وضربته أتاريها أمه وأنا مش عارف حاجة يا فرج الله يارب"، وتنتهي الحلقة على ذلك في انتظار الحلقة الأخيرة غدًا.

المسلسل بطولة النجم محمد رمضان ويشاركه زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

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