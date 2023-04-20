الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"جعفر العمدة" الحلقة 29.. اللقاء الأول بين سيف ومي كساب: "نبضي اللي تاه مني"

جعفر العمدة
جعفر العمدة

قرر محمد رمضان نجم مسلسل جعفر العمدة أن يخبر ثريا التي تجسد دورها الفنانة مي كساب الزوجة الأولى له في المسلسل، بأنه وصل إلى ابنها الذي تم خطفه منذ 19 عامًا أثناء ولادته في المستشفى.

وطلب أحمد داش سيف الذي يجسد دور نجل ثريا وجعفر بأن يرى أمه، ليصطحب جعفر مي كساب وهالة صدقي التي تجسد دور والدته صفصف حتى يخبرهم ويعرفهم على سيف.

وانطلقت رباعية للنجمة مي كساب للمرة الأولى في المسلسل كانت كلماتها: "أرجع حبيب عيني نبضي اللي تاه مني يا أه فارقيني ويا هم روح عني أرضي اللي كانت بور يا قلبي يا مقهور أنسى الوجع".

وقالت له مي كساب: "أنت عارف أنا مستنيه اليوم دا امتى من يوم ما اتخطفت عني" بينما قالت له هالو صدقي: "كدة برضو يا ابني تبقى عارف أنه ابنك ومتقولش" ليرد عليها رمضان: "أول ما خالته قالتلي قولتلك على طول دا بركة دعاكي".

ولاحظت مي كساب أن سيف ليس سعيدًا بمعرفة أنه ابنها وحين سألته قال لها: "أنا اتشرفت بحضرتك" لتشعر هي بالضيق وتقول له: "ملعونة الدنيا اللي خلت تقولي كدة حبيبي يا أبني  أنا هغيرلك اسمك بدل عبدالجواد عشان قديم هنقولك يا عبده".

يعرض مسلسل  جعفر العمدة حصريًا على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

كما يعرض على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.

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