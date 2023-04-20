الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كيف يسرق لص الهواتف المواطنين بالقاهرة؟

سرقة الهواتف
سرقة الهواتف

كشفت اعترافات المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة، أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، طريقة ارتكابه جرائمه، حيث ذكر أنه يستخدم أسلوب المغافلة لتنفيذ مخططه. 

وأضاف المتهم، أن يتتبع المواطنين خلال سيرهم بالشوارع وينتظر تحدثهم في الهواتف الخاصة بهم ويقوم بسرقتها بأسلوب المغافلة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بارتكاب 3 وقائع سرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة الموسكى، وتم ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

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